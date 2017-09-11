Путин обсудит с кабинетом министров повышение качества услуг ЖКХ
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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с кабинетом министров, посвященное вопросам качества услуг ЖКХ.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в рамках встречи с членами правительства, глава государства рассмотрит актуальные текущие темы.
«Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет повышение качества и прозрачности предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг», — сказано в сообщении пресс-службы российского лидера.