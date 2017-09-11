Путин обсудит с кабинетом министров повышение качества услуг ЖКХ

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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с кабинетом министров, посвященное вопросам качества услуг ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в рамках встречи с членами правительства, глава государства рассмотрит актуальные текущие темы.