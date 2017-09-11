Ученые зафиксировали очередную вспышку на Солнце

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Москва, 11 сентября. Новая вспышка на Солнце, произошедшая вечером 10-го сентября, отнесена специалистами к наивысшему классу активности. Об этом сообщили в физическом институте Академии наук (ФИАН).

Отмечается, что вспышке присвоен класс Х. Индекс активности Солнца составляет 9,8 балла при максимуме в десять баллов. Отметим, что подобные вспышки на солнце отрицательно сказываются на здоровью людей, об этом ранее сообщали врачи. Кроме того, из-за подобных явлений существует опасность столкновения Земли и Венеры, поскольку вспышки на Солнце влияют на гравитационное поле. Также из-за замедления вращения Земли часть поверхности нашей планеты может оказаться в мерзлоте.

О новой вспышке на Солнце сообщала накануне Газета.ru.