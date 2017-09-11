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Маккейн рассказал, каковы его шансы на излечение от рака
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    Маккейн рассказал, каковы его шансы на излечение от рака

    2:20  11 Сентября 2017
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    Маккейн рассказал, каковы его шансы на излечение от рака

    Вашингтон, 11 сентября. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что высоко оценивает свои шансы на излечение от рака головного мозга.

    «Передо мной стоит вызов, но и раньше мне приходилось сталкиваться с разными проблемами. Я уверен, что мне удастся справиться и с этой», — сказал сенатор.

    По его словам, ему диагностировали агрессивную форму рака. Вместе с тем, врачи дают вполне оптимистичный прогноз на излечение, кроме того, у него хорошие результаты анализов.

    При этом он подчеркнул, что не имеет иллюзий по поводу скорого выздоровления и осознает конечность жизни.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в июле американский сенатор Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.

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    Автор: Ирина Новикова
    #рак #джон маккейн
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