Маккейн рассказал, каковы его шансы на излечение от рака

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Вашингтон, 11 сентября. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что высоко оценивает свои шансы на излечение от рака головного мозга.

«Передо мной стоит вызов, но и раньше мне приходилось сталкиваться с разными проблемами. Я уверен, что мне удастся справиться и с этой», — сказал сенатор.

По его словам, ему диагностировали агрессивную форму рака. Вместе с тем, врачи дают вполне оптимистичный прогноз на излечение, кроме того, у него хорошие результаты анализов.

При этом он подчеркнул, что не имеет иллюзий по поводу скорого выздоровления и осознает конечность жизни.

Ранее Газета.ру сообщала, что в июле американский сенатор Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.