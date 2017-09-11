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Политика
В ходе прорыва Саакашвили через границу Украины пострадали 17 силовиков
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    В ходе прорыва Саакашвили через границу Украины пострадали 17 силовиков

    2:14  11 Сентября 2017
    1636

    В ходе прорыва Саакашвили через границу Украины пострадали 17 силовиков

    Киев, 11 сентября. Во время столкновений между сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и пограничниками пострадали 17 украинских силовиков. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

    Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Шегини» Львовской области. Группа сторонников Саакашвили прорвала оцепление. В результате завязавшейся драки пострадали 12 сотрудников пограничной службы и пять полицейских, — отмечает МИД Украины.

    Ранее Газета.ru сообщала, что Михаил Саакашвили попал в базу сканадального украинского сайта «Миротворец».

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    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #саакашвили #граница #прорыв #17 силовиков
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