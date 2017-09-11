В ходе прорыва Саакашвили через границу Украины пострадали 17 силовиков

В Избранное

Киев, 11 сентября. Во время столкновений между сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и пограничниками пострадали 17 украинских силовиков. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Шегини» Львовской области. Группа сторонников Саакашвили прорвала оцепление. В результате завязавшейся драки пострадали 12 сотрудников пограничной службы и пять полицейских, — отмечает МИД Украины.

Ранее Газета.ru сообщала, что Михаил Саакашвили попал в базу сканадального украинского сайта «Миротворец».