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МИД Сирии потребовал от американских войск покинуть страну
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    МИД Сирии потребовал от американских войск покинуть страну

    2:01  11 Сентября 2017
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    МИД Сирии потребовал от американских войск покинуть странуДамаск, 11 сентября. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что американские войска должны покинуть территорию страны, так как военное присутствие США является «незаконным и неприемлемым».

    Замглавы сирийского МИД напомнил, что правительство арабской республики не одобрило военные действия, проводимые коалицией, возглавляемой Соединенными Штатами.

    Он подчеркнул, что США «следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу», так как в ходе своих операций они разрушают Сирию, убивают мирных жителей и уничтожают инфраструктуру страны.МИД Сирии потребовал от американских войск покинуть страну

    Ранее Газета.ру сообщала, что сотрудники военно-дипломатических служб обвинили Пентагон и возглавляемую им антитеррористическую коалицию в Сирии в эвакуации с поля боя командиров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сша #мид сирии
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