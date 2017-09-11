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Политика
В России ответили Меркель на сравнение Крыма и ГДР
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    В России ответили Меркель на сравнение Крыма и ГДР

    1:35  11 Сентября 2017
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    В России ответили Меркель на сравнение Крыма и ГДР

    Москва, 11 сентября. Депутат государственного совета республики Крым Владислав Ганжара ответил на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сравнившей воссоединение Крыма с Россией и разделение Германии.

    Депутат отметил, что сравнение некорректно, поскольку возвращение Крыма в состав России основывалось на волеизъявлении жителей полуострова.

    При этом жители Крыма хотели вернуться в Россию во все годы украинской независимости. Ганжара выразил сожаление из-за спекуляций европейских политиков по этому вопросу.

    Ранее МИД Украины выразил протест в связи с муниципальными выборами в Крыму. Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #меркель #крым #германия #ответ #гдр
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