Ураган «Ирма» обрушился на остров Марко во Флориде

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Вашингтон, 11 сентября. Ураган «Ирма» атаковал остров Марко в американском штате Флорида. Об этом сообщает пресс-служба национального центра по предупреждению ураганов США.

Уточняется, что к настоящему моменту степень опасности снижена с четвертой категории до третьей. Скорость ветра составляет примерно 200 км/ч.

Синоптики также отмечают, что в зоне риска находится город Нейплс.

Ранее Газета.ru сообщала, что ураган «Ирма» обрушился на штат Флорида.