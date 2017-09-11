Саакашвили помогли пробраться на Украину агрессивные сторонники

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Киев, 11 сентября. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пересек украинскую границу благодаря своим сторонникам, которым прорвали оцепление силовиков на пропускном пункте Шегини.

Агрессивные сторонники беглого политика оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Позднее украинские власти обратились к зачинщикам потасовки с просьбой пройти пограничный контроль на законных основаниях. Для Саакашвили данный «прорыв» обернулся уголовным преследованием - против него уже возбудили дело.

Однако бывший грузинский лидер сумел преодолеть это препятствие благодаря своим сторонникам, — сообщает РИА Новости.

Накануне Юрий Луценко пригрозил уголовным делом организаторам акции в поддержку Саакашвили. Об этом писала Газета.ru.