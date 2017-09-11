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Политика
Саакашвили помогли пробраться на Украину агрессивные сторонники
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    Саакашвили помогли пробраться на Украину агрессивные сторонники

    0:34  11 Сентября 2017  /обновлено: 7:32  11 Сентября 2017
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    Саакашвили прорвался через границу Украины с дракой

    Киев, 11 сентября. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пересек украинскую границу благодаря своим сторонникам, которым прорвали оцепление силовиков на пропускном пункте Шегини.

    Агрессивные сторонники беглого политика оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Позднее украинские власти обратились к зачинщикам потасовки с просьбой пройти пограничный контроль на законных основаниях. Для Саакашвили данный «прорыв» обернулся уголовным преследованием - против него уже возбудили дело.

    Саакашвили прорвался через границу Украины с дракой

    Однако бывший грузинский лидер сумел преодолеть это препятствие благодаря своим сторонникам, — сообщает РИА Новости.

    Накануне Юрий Луценко пригрозил уголовным делом организаторам акции в поддержку Саакашвили. Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #саакашвили #драка #граница
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