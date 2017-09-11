Ураган «Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу

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Санкт-Петербург (США), 11 сентября. Эпицентром урагана «Ирма» в Соединенных Штатах Америки станет город Санкт-Петербург, который находится во Флориде.

Как сообщила Национальная метеослужба Соединенных Штатов Америки, степень опасности урагана оценивается как четвертая по пятибалльной шкале. После Санкт-Петербурга стихия уйдет на северную часть Флориды. Сообщается, что скорость ветра будет превышать 33 метра в секунду.

Ранее синоптики посоветовали американцам избегать прибрежных территорий, сообщала «Газета.ру».

