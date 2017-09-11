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Ураган «Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу
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    Ураган «Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу

    0:31  11 Сентября 2017
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    Ураган «Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу

    Санкт-Петербург (США), 11 сентября. Эпицентром урагана «Ирма» в Соединенных Штатах Америки станет город Санкт-Петербург, который находится во Флориде.

    Как сообщила Национальная метеослужба Соединенных Штатов Америки, степень опасности урагана оценивается как четвертая по пятибалльной шкале. После Санкт-Петербурга стихия уйдет на северную часть Флориды. Сообщается, что скорость ветра будет превышать 33 метра в секунду.

    Ураган «Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу

    Ранее синоптики посоветовали американцам избегать прибрежных территорий, сообщала «Газета.ру».
     

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    Автор: Настасья Шеркунова
    #сша #ирма
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