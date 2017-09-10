Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей победить на выборах президента США

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Вашингтон, 10 сентября. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о главной ошибке, не позволившей ей одержать победу на выборах президента США. По ее мнению, роковой ошибкой стало использование личной электронной почты в служебных целях.

Клинтон отметила, что СМИ крайне негативно освещали эту ситуацию.

Я испытывала постоянное давление, — цитирует CBS слова бывшего кандидата на пост президента США от Демократической партии.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев оценил итоги выборов в органы местного самоуправления в России. Об этом писала Газета.ru.