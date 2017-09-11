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Происшествия
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Земля может столкнуться с Венерой из-за вспышек на Солнце
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    Земля может столкнуться с Венерой из-за вспышек на Солнце

    0:24  11 Сентября 2017  /обновлено: 2:31  11 Сентября 2017
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    Новая мощная вспышка произошла на Солнце

    Москва, 10 сентября. Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце. Ученые присвоили ей самый высокий класс активности  — Х. По мнению ученых, подобные явления могут быть очень опасными.

    Специалисты отмечают, что вспышки, которые происходят на Солнце на протяжении последней недели, могут имеют непоправимые последствия. Данные явления могут изменить гравитационные поля планет, расположенных в Солнечной системе. Если это произойдет, то уже в течение ближайших десяти лет Земля приблизится к Венере на максимально близкое расстояние. Кроме того, из-за вспышек на Солнце скорость вращения Венеры вокруг светила стремительно растет. Земля, в свою очередь, замедлит свое вращение. Это может привести к мерзлоте на одной из частей Земли, поскольку она будет отвернута от Солнца.

    Новая мощная вспышка произошла на Солнце

    6-го сентября произошла мощнейшая вспышка на Солнце за последние 12 лет, напоминала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #земля #солнце #вспышка
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