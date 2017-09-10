Сирия: Дамаск при поддержке РФ договорился с оппозицией об открытии трассы Хама-Растан
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Дамаск, 10 сентября. Усилия российского центра национальной разведки позволили правительству Сирии договориться с представителями оппозиции об открытии трассы Хама — Растан для гражданских лиц. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
بعد اغلاقه دام 4 سنوات، وصل المركز الروسي للمصالحة الوطنية في قاعدة حميميم الى اتفاق لفتح طريق حماة - الرستن بحضور وفد سياسي وعسكري رسمي pic.twitter.com/WclqDAzoRD— Hassan Ridha (@sayed_ridha) September 10, 2017
Отмечается, что автодорога заработала спустя четыре года после закрытия, связанного с военными действиями в САР.
Накануне российские военные оказали помощь мирным жителям Алеппо.