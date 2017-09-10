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Москва, 10 сентября. Наибольшее количество жалоб на выборах в органы местного самоуправления в России поступило в Москве. Об этом сообщила председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в беседе с журналистами.

Она уточнила, что в российской столице было подано 552 жалобы. Это самый высокий показатель, как в абсолютном, так и в процентном выражении, — сказала глава ЦИК.

На вопрос о ситуации в Санкт-Петербурге Памфилова заметила, что в Северной столице выборы не проходят, — цитирует ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщила о завершении голосования.