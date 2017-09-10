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Москва стала рекордсменом по числу жалоб на нарушения на выборах  — Памфилова
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    Москва стала рекордсменом по числу жалоб на нарушения на выборах  — Памфилова

    22:32  10 Сентября 2017
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    Москва стала рекордсменом по числу жалоб на нарушения на выборах  — Памфилова

    Москва, 10 сентября. Наибольшее количество жалоб на выборах в органы местного самоуправления в России поступило в Москве. Об этом сообщила председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в беседе с журналистами.

    Она уточнила, что в российской столице было подано 552 жалобы. Это самый высокий показатель, как в абсолютном, так и в процентном выражении,  — сказала глава ЦИК.

    На вопрос о ситуации в Санкт-Петербурге Памфилова заметила, что в Северной столице выборы не проходят,  — цитирует ТАСС.

    Ранее Газета.ru сообщила о завершении голосования.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #выборы #москва #рекорд #жалобы
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