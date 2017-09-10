Горизбирком в Омске эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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Омская область, 10 сентября. Члены городской избирательной комиссии Омска были эвакуированы из-за сообщения о «минировании» здания. Об этом сообщили журналистам в представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

В результате сотрудники горизбиркома были вынуждены на некоторое время перебраться в помещение облизбиркома. Позднее стало известно о том, что сообщение о бомбе не подтвердилось.

«После проверки помещений нам позволили вернуться в горизбирком», — пояснил источник ТАСС.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил выборы в единый день голосования.