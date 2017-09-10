Медведев признал выборы в России состоявшимися
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Москва, 10 сентября. Выборы в единый день голосования прошли на высоком уровне. Об этом заявил в воскресенье председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне», — подчеркнул политик на совещании с избирательными штабами региональных отделений партии «Единая Россия».
Напомним, ранее ЦИК РФ сообщил об отсутствии серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты выборов.