Медведев признал выборы в России состоявшимися

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Москва, 10 сентября. Выборы в единый день голосования прошли на высоком уровне. Об этом заявил в воскресенье председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне», — подчеркнул политик на совещании с избирательными штабами региональных отделений партии «Единая Россия».

Напомним, ранее ЦИК РФ сообщил об отсутствии серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты выборов.