Ураган «Ирма» во Флориде ослаб до третьей степени

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Москва, 10 сентября. Основной удар урагана «Ирма» придется на город Санкт-Петербург штата Флорида в Соединенных Штатах Америки.

По сообщению метеорологов, в воскресенье интенсивность стихии снизилась с четвертого до третьего уровня. Несмотря на это, из-за изменения направления ветра стихия обрушится на прибрежную часть. Это приведет к повышению уровня воды, поэтому жителям американского штата рекомендуют держаться подальше от воды.

Накануне Газета.ru сообщала, что ураган «Ирма» обрушился на Гавану.