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Ураган «Ирма» во Флориде ослаб до третьей степени
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    Ураган «Ирма» во Флориде ослаб до третьей степени

    22:11  10 Сентября 2017  /обновлено: 23:52  10 Сентября 2017
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    Синоптик рассказал, как ураган «Ирма» в Санкт-Петербурге отразится на россиянах

    Москва, 10 сентября. Основной удар урагана «Ирма» придется на город Санкт-Петербург штата Флорида в Соединенных Штатах Америки.

    По сообщению метеорологов, в воскресенье интенсивность стихии снизилась с четвертого до третьего уровня. Несмотря на это, из-за изменения направления ветра стихия обрушится на прибрежную часть. Это приведет к повышению уровня воды, поэтому жителям американского штата рекомендуют держаться подальше от воды.

    Накануне Газета.ru сообщала, что ураган «Ирма» обрушился на Гавану.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #санкт-петербург #ураган #ирма
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