Сирия итоги за сутки на 11 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, 17 человек убито ударами коалиции в Абу Кемале

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Сирия, 11 сентября. Эффективная поддержка ВКС РФ позволила армии САР расширить зону безопасности в Дейр эз-Зоре, под ударами международной коалиции в Абу Кемале погибло 17 пленников ИГ*, боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли мирный митинг в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ трассы Пальмира – Дейр эз-Зор и горы Тарда, способствуют в освобождении от ИГ Хамы и Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продолжают продвигаться в Дейр эз-Зоре, ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хаме, при поддержке ВКС РФ зачищают от ИГ «Акербатский котел».

«Исламское государство»: противостоит САА в Хомсе, проводит обыски и аресты в Дейр эз-Зоре, подверглось атакам ВКС РФ и САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит SDF в Алеппо.

«Файлак ар-Рахман»: сбила дрон САА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по мирной демонстрации в Идлибе, обстреляла поселение в Хаме.

Курды: освободили от ИГ район Аль-Мурур в Ракке, ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, противостоят ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла удары по тюрьме ИГ в Дейр эз-Зоре, в результате чего погибло 17 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по позициям радикальных боевиков в районе Аль-Дахр аль-Асвад на юго-западе провинции Дамаск. Об этом сообщил на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над рядом контрольно-пропускных пунктов в провинции Дамаск, выбив с территорий КПП боевиков радикальных военизированных формирований. Сообщается о нейтрализованных в результате столкновений боевиках, однако точной информации о потерях радикалов нет.

В Восточной Гуте Дамаска Сирийская арабская армия (САА) продолжила боевые действия против базирующихся в регионе боевиков радикальной оппозиции. По данным местного источника в Twitter (@Ghouta_GMC) правительственные силы провели артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Хаммурия. В это же время в Джобаре члены группировки «Файлак ар-Рахман» сбили разведывательный дрон армии САР. Об этом сообщил местный Twitter-канал (@ain_tarma).

Провинция Алеппо

В провинции Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА), контролируемой Турцией, и Демократическими силами Сирии (SDF). Местный источник в Twitter (@Ahmad_Alfarouh) зафиксировал жестокие бои с использованием тяжелых орудий к югу от города Мареа. Ранее сообщалось о столкновениях между курдскими отрядами народной самообороны и «свободной армией» в районе города Азаз. Кроме того, курды провели ракетный обстрел позиций антиправительственной группировки в окрестностях поселения Калджибрин. Также обстрелам со стороны курдских военизированных формирований подверглись укрепления ССА в деревне Дейр Самъан. В ответ ССА открыла огонь по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в поселениях Дейр Баллут и Басофан в пригороде Африна. Об этом сообщило Almanar News. Также по данным информационного агентства бои между ССА и SDF идут в районе Джиср аль-Самука.

В городе Алеппо на здание научно-исследовательского центра упал снаряд, выпущенный боевиками радикальной оппозиции, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

На западе провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков, сообщил военный источник в Twitter (@ayoonsyria).

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс продолжились бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»*. По данным информационного агентства Almanar News столкновения зафиксированы в окрестностях деревень Хорбат аль-Хайвания, Ум Саж и Хорбат аль-Саба. Также информационный ресурс писал, что неизвестные боевики обстреляли поселение Гор аль-Асси, расположенное на границе провинций Хомс и Хама. В результате инцидента пострадал мирный житель населенного пункта.

На востоке провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции террористов «Исламского государства» в деревне Аль-Фау. По информации местного источника в Twitter (@syriascope2017) солдаты армии САР применили ракетные установки и тяжелую артиллерию. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от ИГ поселений внутри «Акербатского котла». Местный источник в Twitter (@watanisy) сообщил, что под контроль армии САР перешли населенные пункты Фау Шауиш и Абу Хауадид. Позже один из источников сообщил в своем аккаунте в Twitter (@chingiti4), что правительственные войска установили контроль над поселением Ум Сахриж. Также усилиями союзников от радикальных исламистов была освобождена деревня Рахум. В конце дня стало известно еще о ряде зачищенных от ИГ территорий. Местный источник в Twitter (@VoixDuLiban) сообщил, что союзники установили контроль над деревней Расм аль-Тавил и вышкой связи «Сириятель». Другой Twitter-канал (@dnnar) пишет о взятии сирийской армией поселений Абу Хавадид и Аль-Фау Шавиш.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжилась совместная военная операция сирийской армии и ВКС РФ. Утром Almanar News сообщило, что усилиями союзников в окрестностях Аль-Тамина была уничтожена боевая машина пехоты, а также группа террористов «Исламского государства». В это же время на территории между кладбищем и аэропортом Дейр эз-Зора начались работы по разминированию, пишет Almanar News.

В середине дня поступило сообщение, что в район Аль-Панорамы прибыли новые подразделения Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил. Об этом писал военный источник в Facebook (@C.Military1). Al-Masdar News опубликовал информацию, в соответствии с которой правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России взяли под контроль город Аль-Мальха в районе Аль-Панорамы. Освобождение населенного пункта от ИГ стало финальной точкой зачистки стратегической трассы Пальмира – Дейр эз-Зор. Также эффективная поддержка ВКС РФ позволила сирийской армии расширить зону безопасности в регионе, заняв гору Тарда. Об этом сообщил военный источник в Twitter (@C_Military1).

Командование Демократических сил Сирии (SDF) заявило о взятии под контроль районов Аль-Зараб и Аль-Рувайшед на севере провинции Дейр эз-Зор. По данным Almanar News курдские подразделения достигли указанных территорий после того, как их покинули террористы ИГ. Позже курдские подразделения достигли границ административного центра провинции. Местный источник в Twitter (@AfarinMamosta) сообщил, что бойцы SDF ведут бои с террористами ИГ в индустриальных районах на северной окраине города Дейр эз-Зор.

Тем временем боевики «Исламского государства» проводили обыски и аресты в деревне Аль-Кашкия на юго-востоке региона. Кроме того, информагентство Almanar News сообщило, что многие полевые командиры ИГИЛ* сбежали со своих постов на контрольно-пропускных пунктах в окрестностях Дейр эз-Зора.

ВВС международной коалиции нанесли ряд авиаударов по зданию тюрьмы, в которой содержались пленники террористов ИГИЛ в Абу Кемале, сообщило Qasioun News. В результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США было убито 17 заключенных. По данным информационного агентства, в тюрьме содержались в основном мирные граждане Сирии и Ирака. Ранее ВВС международной коалиции уже наносили удар по тюрьме ИГИЛ в Аль-Маядине. Тогда в результате инцидента погибло более 230 пленников террористов.

Провинция Идлиб

Жители деревни Даркуш, расположенной на западе провинции Идлиб, вышли на демонстрацию против политики, проводимой коалицией «Тахрир аш-Шам», передавало Almanar News. Причиной акции протеста стала волна арестов мирных жителей поселения без объяснения причин. В ответ на мирную демонстрацию боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по протестующим. Точных данным о количестве пострадавших в результате инцидента до сих пор нет. Днем ранее аналогичная демонстрация прошла в городе Хас на юге региона. Напомним, коалиция «Тахрир аш-Шам», возглавляемая радикалами «Джебхат ан-Нусры»*, контролирует ряд населенных пунктов провинции Идлиб, включая административный центр региона. Несколько дней назад против радикальных исламистов выступили объединенные силы оппозиционных группировок, действующих на территории провинции.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» район Аль-Мурур на западе города Ракка. Об этом сообщил со ссылкой на командование курдского ополчения информационный портал Al-Masdar News. Напомним, в течение двух последних суток бойцы курдских военизированных формирований уничтожили в Ракке 39 радикалов ИГИЛ. Ожесточенные бои с исламистами продолжаются в кварталах Аль-Нахда и Аль-Мансур. Информационное агентство Raqqa 24 пишет, что в результате атаки террориста-смертника на «джихад-мобиле» в осажденной части города Ракка погибло 20 мирных жителей.

Almanar News сообщило, что на территориях Ракки, все еще находящихся под контролем «Исламского государства», начались внутренние конфликты между разными группировками террористов.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе города Аль-Латамина, сообщил военный источник в Twitter (@QASIOUN_NEWS). В то же самое время позиции правительственной армии в пригороде Мурека подверглись минометному обстрелу боевиков, пишет Qasion News.

Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой радикалами «Джебхат ан-Нусры», открыли огонь по мирному населенному пункту Талда, расположенному к востоку от Саламии, пишет один из местных источников в своем аккаунте в Twitter (@Fox61A). В результате обстрела боевиков было ранено три местных жителя.

Радикалы также провели обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе станции Аль-Захра на юге провинции Хама. Об этом сообщило Masar Press Agency на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

Ирак

В районе Аль-Рашид к югу от Багдада прогремел взрыв. Alsumaria News сообщило, что в результате детонации взрывного устройства, заложенного на обочине дороги, пострадало два мирных жителя. Сейчас на месте происшествия работают силы безопасности Ирака.

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по позициям террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. По данным информационного агентства Iraqi News в результате боевых вылетов разрушено три штаба радикальных исламистов. Данных о количестве нейтрализованных в ходе операции террористах ИГ нет. Также силы антитеррористического альянса во главе с США нанесли авиаудары по предполагаемым позициям «Исламского государства» в провинции Анбар, сообщает Iraqi News. В результате авианалета было нейтрализовано 17 террористов ИГ. Удары были нанесены по населенным пунктам Каим, Анна и Равва. Информационное агентство отмечает, что в результате боевого вылета сил коалиции было также ранено пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)