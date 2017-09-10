Путин выделил из резервного фонда главы государства деньги на школы и больницы

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Москва, 10 сентября. Глава государства Владимир Путин решил выделить 192,5 миллиона рублей из президентского резервного фонда на ремонт и закупку оборудования в социальных учреждениях в регионах России. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

«Глава государства распорядился выделить в текущем году из резервного фонда президента средства для ряда образовательных учреждений, организаций здравоохранения и культуры», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве.