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«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», упустив шанс обойти «Зенит»
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    «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», упустив шанс обойти «Зенит»

    21:43  10 Сентября 2017
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    «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», упустив шанс обойти «Зенит»

    Грозный, 10 сентября. Московский «Локомотив» довольствовался ничьей в выездном матче против грозненского «Ахмата» в рамках девятого тура российской премьер-лиги — 1:1. «Железнодорожники» упустили шанс обойти «Зенит» и возглавить турнирную таблицу чемпионата России.

    Оба гола были забиты во второй половине встречи. Столичный клуб вышел вперед благодаря голу Родолфо. Но удержать победу гостям не удалось. За несколько минут до финального свистка Раванелли возобновил равновесие ударом из-за пределов штрафной.

    После девяти туров «Локомотив» набрал 20 очков и занимает второе место. «Ахмат» идет седьмым с 13 очками в активе.

    Ранее сообщалось о ничейном исходе матча «Динамо» — «Зенит».

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    Автор: Сергей Свазовский
    #футбол #локомотив #зенит #ахмат
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