Эксперты назвали лучшие и худшие автомобили стоимостью до 300 тыс. рублей

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Москва, 10 сентября. Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг лучших и худших авто, стоимость которых не превышает 300 тысяч российских рублей.

Список возглавил «кореец» Kia Ria. Специалисты также рекомендуют присмотреться к Renault Logan, Renault Sandero и Nissan Almera.

Все призовые места антирейтинга достались «немцам»: BMW, Audi и Mercedes. Техническое состояние автомобилей этих марок в соответствующей ценовой категории далеко от идеала. Специалисты отметили и дороговизну обслуживания таких машин.

Ранее эксперты рассказали о типичных привычках водителей, способных привести машину в негодность.