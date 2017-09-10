Кадыров попросил прекратить митинги в поддержку мусульман Мьянмы

Грозный, 10 сентября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил активистов прекратить митинги в поддержку мусульман, которые проживают в Мьянме.

«Сейчас рохинджа нужна гуманитарная поддержка. Мы ее оказываем и призываем всех, кто может внести посильную лепту в это благое дело. Ответственно заявляю, что первым призову выйти на митинги, если будет необходимость», — отметил политик.