Сирия новости 10 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили захват горы Тарда в Дейр эз-Зоре, «Тахрир аш-Шам» обстреливает мирное поселение в Хаме

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Сирия, 10 сентября. Поддержка ВКС РФ позволила САА установить контроль над горой Тарда и расширить зону безопасности в Дейр эз-Зоре, «Тахрир аш-Шам» обстреливает мирное поселение в Хаме, в Анбаре уничтожено 17 террористов ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили установление контроля армии САР над горой Тарда в Дейр эз-Зоре, способствуют в освобождении от ИГ Хамы и Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме, расширяют безопасное пространство в окрестностях Дейр эз-Зора,

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел города Талда в Хаме.

Курды: противостоят ССА в пригороде Африна.

Провинция Алеппо

В городе Алеппо на здание научно-исследовательского центра упал снаряд, выпущенный боевиками радикальной оппозиции, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Данных о пострадавших на пока нет. В районе Кафрлаха на западе провинции Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков, сообщает военный источник в Twitter (@ayoonsyria).

В северной части региона обостряется конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими военизированными формированиями. Almanar News пишет, что боевики «свободной армии» ведут минометный обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в поселениях Дейр Баллут и Басофан в пригороде Африна. Также, по данным информационного агентства, бои идут в районе Джиср аль-Самука.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжают освобождать от террористов «Исламского государства»* территории на востоке провинции Хомс. Местный источник в Twitter (@VoixDuLiban) сообщает, что союзники установили контроль над деревней Расм аль-Тавил и вышкой связи «Сириятель». Другой Twitter-канал (@dnnar) пишет о взятии сирийской армией поселений Абу Хавадид и Аль-Фау Шавиш. Ранее сообщалось, что армия САР при поддержке российской авиации взяла под контроль населенные пункты Фау Шауиш и Абу Хауадид, Ум Сахриж и Рахум.

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили в провинцию Хомс гуманитарный груз с более чем полутора тоннами продовольствия. Отмечается, что местные жители тепло встретили российский гуманитарный конвой, организовав представление. На площади, где проходила выдача продуктов, под аккомпанемент баяниста дети танцевали лезгинку.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армии (САА) при поддержке ВКС России продолжает расширять зону безопасности в районе деблокированного днем ранее аэропорта Дейр эз-Зора. Военный источник в Twitter (@C_Military1) передает, что правительственные войска установили контроль над горой Тарда. Напомним, ранее эффективное прикрытие российской авиации позволило сирийской армии прорвать оборону «Исламского государства» в районах военного аэропорта и кладбища Дейр эз-Зора. Позднее сообщалось, что армия САР полностью освободила от террористов ИГИЛ* трассу Пальмира – Дейр эз-Зор.

В кварталы Харабеш, Тахтух и Джафру, расположенные в окрестностях аэропорта Дейр эз-Зора прибыла гуманитарная помощь Красного креста. О доставке предметов первой необходимости жителям Дейр эз-Зора сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@watanisy).

Провинция Хама

На севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстрел укрепленных районов боевиков радикальной оппозиции в населенных пунктах Аль-Латамина и Морек. Об этом пишет информационное агентство Yarmouk News на своей странице в Twitter (@newsyarmouk).

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам» ведут обстрел с использованием тяжелой артиллерии населенного пункта Талда, расположенного к западу от Саламии. Об этом сообщает один из местных источников в своем аккаунте в Twitter (@Fox61A). Ранее сообщалось, что в результате атаки сторонников «Ан-Нусры» было ранено три мирных жителя поселения.

Ирак

ВВС международной коалиции нанесли удар по предполагаемым позициям «Исламского государства» в провинции Анбар, сообщает Iraqi News. В результате авианалета силам альянса во главе с США удалось нейтрализовать 17 террористов ИГ. Удары были нанесены по населенным пунктам Каим, Анна и Равва. Информационное агентство отмечает, что в результате боевого вылета сил коалиции было также ранено пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)