Сторонники помогли Саакашвили попасть на Украину

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Киев, 10 сентября. Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на польско-украинской границе и помогли политику попасть на территорию Украины.

Инцидент произошел в районе КПП «Шегини», на который прибыл Саакашвили. Согласно предварительным данным, активисты окружили бывшего президента Грузии плотным кольцом.

«Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации», — заявил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ранее стало известно о том, что экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили добрался до украинской границы на автобусе.