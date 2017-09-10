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Украина
Сторонники помогли Саакашвили попасть на Украину
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    Сторонники помогли Саакашвили попасть на Украину

    20:58  10 Сентября 2017
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    Сторонники помогли Саакашвили попасть на Украину

    Киев, 10 сентября. Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на польско-украинской границе и помогли политику попасть на территорию Украины.

    Инцидент произошел в районе КПП «Шегини», на который прибыл Саакашвили. Согласно предварительным данным, активисты окружили бывшего президента Грузии плотным кольцом.

    «Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации», — заявил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    Ранее стало известно о том, что экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили добрался до украинской границы на автобусе.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили
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