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Происшествия
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Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
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    Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»

    20:41  10 Сентября 2017
    1389

    Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»

    Вашингтон, 10 августа. В Интернете запущена онлайн-трансляция из американского города Санкт-Петербург (штат Флорида), на который идет ураган «Ирма». 

    Ранее стало известно о том, что три человека стали жертвами урагана, который добрался до американского штата. Специалисты присвоили «Ирме» четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона.

    Напомним, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что траектория урагана «Ирма» будет проходить через город Санкт-Петербург в штате Флорида. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ирма
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