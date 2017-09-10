Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»

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Вашингтон, 10 августа. В Интернете запущена онлайн-трансляция из американского города Санкт-Петербург (штат Флорида), на который идет ураган «Ирма».

Ранее стало известно о том, что три человека стали жертвами урагана, который добрался до американского штата. Специалисты присвоили «Ирме» четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона.

Напомним, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что траектория урагана «Ирма» будет проходить через город Санкт-Петербург в штате Флорида.