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Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии побывал на севере провинции Хама, где продолжается противостояние правительственных сил и радикальных исламистов, действующих в Аль-Латаминском кармане.

Поселок Бредедж, находится в 7 км от города Скальбия на севере провинции Хама. Здесь проходит первая линия фронта с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в РФ). Этот район, расположенный всего в 50 километрах от столицы провинции, находится под обстрелом боевиков на протяжении последних трех лет. Ситуация здесь долгое время оставалась напряженной, а после укрепления и усиления боевиков в соседней провинции Идлиб может значительно обострится. Положение сирийской армии осложняет и то, что на севере провинции Хама продолжают оставаться мирные жители, среди которых есть и дети. Боевики часто обстреливают именно жилые кварталы сирийцев. Обстрелам подвергаются и электростанции, что значительно затрудняет и без того нелегкое положение сирийских войск.

Однако в Бредедже правительственные силы занимают позиции на относительно высоком холме, что позволяет солдатам САА наблюдать передвижения террористов вокруг.

«Вон там город Кафр Набуда, в нем основная масса террористов, и на востоке от него — Хан-Шейхун. Мы находимся на первом рубеже обороны Скальбии», — показывает корреспонденту ФАН полковник сирийских правительственных войск.

Кроме линии соприкосновения сил, здесь же проходят и границы зоны снижения напряженности, которая включает в себя, помимо провинции Идлиб, часть территорий Хамы и Латакии. Однако радикальные исламисты не признают договоренностей с правительством Башара Асада и продолжают обстрелы из района Аль-Латамины и Калаат аль-Мадик, древнего города, расположенного к северу от Скальбии.

«У солдат здесь нет времени для отдыха. Несмотря на то, что было достигнуто перемирие и был установлен режим прекращения огня с группировками вооруженной оппозиции, мы должны быть всегда готовы. Никто не знает чего ждать от террористов», — рассказал ФАН один из солдат правительственных войск, противостоящий «Хайят Тахрир аш-Шам» в Бредедже.

* Организация запрещена на территории РФ.