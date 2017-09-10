Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

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Вашингтон, 10 сентября. Совокупный ущерб от урагана «Ирма» в штате Флориде оценивается в 200 миллиардов долларов. Об этом журналистам сообщил в воскресенье специалист по моделированию последствий стихийных бедствий Чак Уотсон.

Как передает издание Bloomberg, непосредственно ликвидация последствий урагана на территории штата обойдется американским властям в 135 миллиардов долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел режим ЧС в Пуэрто-Рико.