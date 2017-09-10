Полиция задержала 100 вооруженных радикалов, ожидающих Саакашвили на границе с Польшей

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Киев, 10 сентября. Украинская полиция задержала более 100 человек вблизи пограничного пункта пропуска «Краковец», через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планировал въехать из Польши на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Личности задержанных устанавливаются. Также выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска «Краковец», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в ходе личного досмотра у задержанных изъяли железные биты, газовые баллончики и один стартовый пистолет. Среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.

Напомним, Михаил Саакашвили в настоящее время находится на пограничном пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, откуда намерен въехать на территорию Украины.