ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома под Докучаевском

В Избранное

Донецк, 10 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики боле 30 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Под ударами ВСУ, оказались восемь населенных пунктов в районе Донецка, а также окраины Горловки. В результате артиллерийских ударов ВСУ по населенному пункту Ясное повреждены два жилых дома. Он также добавил, что под ударами артиллерии ВСУ оказался поселок Коминтерново на юге ДНР и поселок Зайцево в районе Горловки.

Басурин отметил, что в ходе обстрелов украинские силовики применяли ствольную артиллерию, минометы, вооружение БТР и БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие.