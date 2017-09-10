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ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома под Докучаевском
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    ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома под Докучаевском

    19:48  10 Сентября 2017
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    ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома под Докучаевском

    Донецк, 10 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики боле 30 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    Под ударами ВСУ, оказались восемь населенных пунктов в районе Донецка, а также окраины Горловки. В результате артиллерийских ударов ВСУ по населенному пункту Ясное повреждены два жилых дома. Он также добавил, что под ударами артиллерии ВСУ оказался поселок Коминтерново на юге ДНР и поселок Зайцево в районе Горловки.

    Басурин отметил, что в ходе обстрелов украинские силовики применяли ствольную артиллерию, минометы, вооружение БТР и БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #украина #донецк #горловка #мариуполь
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