Задержанные в связи с обнаружением взрывчатки под Парижем готовили теракт

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Париж, 10 сентября. Два человека, которых сотрудники правоохранительных органов Франции задержали в связи с обнаружением взрывчатых веществ, планировали подготовить теракт в стране. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Напомним, инцидент произошел в городе Вильжюиф. В ходе спецоперации полицейские также нашли подпольную лабораторию по производству бомб на основе пероксида ацетона.