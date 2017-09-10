Задержанные в связи с обнаружением взрывчатки под Парижем готовили теракт
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Париж, 10 сентября. Два человека, которых сотрудники правоохранительных органов Франции задержали в связи с обнаружением взрывчатых веществ, планировали подготовить теракт в стране. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.
Напомним, инцидент произошел в городе Вильжюиф. В ходе спецоперации полицейские также нашли подпольную лабораторию по производству бомб на основе пероксида ацетона.
«Никакого проекта к этому моменту подготовлено не было, несмотря на то, что один из них признал, что они думали об атаке», — отметил Моленс.