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Автобус с Саакашвили на украинской границе встретили сотрудники СБУ
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    Автобус с Саакашвили на украинской границе встретили сотрудники СБУ

    19:32  10 Сентября 2017
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    Автобус с Саакашвили на украинской границе встретили сотрудники СБУ

    Львовская область, 10 сентября. Пограничный пункт пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планировал въехать на территорию Украины, заблокирован украинскими пограничниками и сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом передают украинские СМИ.

    Пограничники и сотрудники СБУ живой цепью перекрыли вход на пункт пропуска «Шегини», никого не впускают и не выпускают. Несколько десятков соратников Саакашвили выстроились перед ними и периодически поют украинский гимн, а также скандируют «Михаил, Михаил», «Вместе и до конца» и «Позор». Кроме того, на пункте пропуска находятся депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Светлана Залищук и экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, которые прибыли сюда, чтобы поддержать Саакашвили.

    Ранее на железнодорожном вокзале польского города Пшемышль экс-глава Грузии сел в поезд, следующий до Киева через Львов, однако начальник поезда по громкой связи попросил Саакашвили покинуть вагон, отметив, что поезд не поедет на Украину вместе с ним, после чего Саакашвили решил «прорываться» в Киев на автобусе.

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    Автор: Алексей Громов
    #польша #украина #саакашвили #львовская область
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