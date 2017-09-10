Израильские истребители вызвали панику в Ливане

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Москва, 10 сентября. Самолеты ВВС Израиля пролетели на предельно низкой высоте над ливанским городом Сайда, что вызвало панику среди мирных жителей. Об этом сообщает ливанское информационное агентство NNA.

Пролетая над городом, израильские истребители преодолели звуковой барьер, в результате чего мирные жители могли слышать мощные воздушные хлопки. По информации издания, маневр истребителей стал причиной паники среди мирного населения. Город Сайда находится в 30 километрах к югу от Бейрута на берегу Средиземного моря. Израильские ВВС регулярно совершают разведывательные полеты над южными областями Ливана, а также нередко пролетают в районе Бейрута.