МВД России не зарегистрировало серьезных нарушений на выборах

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Москва, 10 августа. Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования в России. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой.

По данным МВД, 10 сентября 2017 года было зарегистрировано 20 административных правонарушений.

«Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зарегистрировано», — подчеркнул Горовой.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова положительно оценила ход голосования в стране.