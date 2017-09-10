В Крыму прокомментировали протесты Киева против выборов

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Симферополь, 10 сентября. Протесты министерства иностранных дел Украины в связи с выборами в Крыму являются обычной реакцией Киева. Об этом заявил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

«Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души», — сказал Малышев.

Напомним, 10 сентября почти во всех регионах России проходит единый день голосования, в рамках которого в 16 регионах РФ выбирают глав субъектов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.