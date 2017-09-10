Саакашвили изменил план проникновения на Украину

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Киев, 10 сентября. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует въехать на территорию Украины через пункт пропуска «Шегени». Об этом журналистам сообщили представители партии «Движение новых сил».

Ранее сообщалось о том, что политик хотел пересечь польско-украинскую границу через автомобильный КПП «Краков».

«Он уже едет в пункт пропуска «Шегени», все едут туда встречать его», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пожаловалась в Генпрокуратуру Украины на то, что Михаила Саакашвили не пускают на Украину.