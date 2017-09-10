Дамаск опроверг обвинения ООН в применении химического оружия

В Избранное

Дамаск, 10 сентября. Власти Сирии отвергли обвинения ООН в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

По данным агентства, власти Сирии направили ООН письмо, в котором напомнили, что Дамаск не обладает химическими боеприпасами.

Накануне комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинила Дамаск в применении химоружия. В опубликованном докладе утверждается, что такое оружие применялось, в частности, в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Эксперты ОЗХО утверждают, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ.