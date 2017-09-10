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Дамаск опроверг обвинения ООН в применении химического оружия
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    Дамаск опроверг обвинения ООН в применении химического оружия

    18:31  10 Сентября 2017
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    Дамаск опроверг обвинения ООН в применении химического оружия

    Дамаск, 10 сентября. Власти Сирии отвергли обвинения ООН в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

    По данным агентства, власти Сирии направили ООН письмо, в котором напомнили, что Дамаск не обладает химическими боеприпасами.

    Накануне комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинила Дамаск в применении химоружия. В опубликованном докладе утверждается, что такое оружие применялось, в частности, в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Эксперты ОЗХО утверждают, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #дамаск #озхо #хан-шейхун
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