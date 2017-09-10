Москалькова довольна ходом выборов в России

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Москва, 10 сентября. День голосования в России проходит без серьезных инцидентов. Об этом в воскресенье заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Слава богу, что нигде не сорваны, что участки открыты, что люди приходят на участки, свое волеизъявление реализуют, что нигде нет пока никаких протестных акций и массовых заявлений», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) не зафиксировала никаких нарушений, которые способны повлиять на исход голосования в стране.