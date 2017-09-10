Сирия успешно наступает благодаря России: как ВКС РФ помогли сирийским правительственным войскам в Дейр эз-Зоре

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Россия продолжает содействовать скорейшему освобождению от боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) территорий в провинции Дейр эз-Зор. При помощи ВКС РФ правительственным войскам удалось установить контроль над всей трассой Пальмира — Дейр эз-Зор, вплотную подойдя к южным окраинам административного центра провинции. Эффективная поддержка российской авиации также позволила накануне деблокировать аэропорт и зачистить кладбище, а сегодня уже приступить к зачистке территорий на юго-востоке от Дейр эз-Зора, в результате чего сирийские правительственные войска заняли ряд высот на горах Джебель Тарда и теперь контролируют весь периметр аэропорта.

Также, по сообщению Минобороны РФ, Центр примирения враждующих сторон провел гуманитарную акцию в освобожденных районах Дейр эз-Зора. Российские военные впервые доставили по земле в деблокированный город продукты, воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил: уже ни у кого нет сомнений в том, что успехи наземных операций, которые проводят сирийские правительственные войска, без интенсивной поддержки Воздушно-космических сил Российской Федерации были бы просто невозможны.

«К тому же, надо понимать, что и сами правительственные войска претерпели серьезное реформирование. С помощью наших военных советников и, конечно же, при нашем активном консультировании они в состоянии на сегодняшний день уже довольно успешно организовывать общевойсковой бой и громить современного противника в лице боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

Эксперт считает, что зачистка всей трассы Пальмира — Дейр эз-Зор — это событие, которое произошло только благодаря тому, что продвижение правительственных войск было полностью обеспечено с воздуха.

«Более того, уничтожение группировок в других районах, которые могло бы перебросить в этот район ИГ* (запрещено в РФ), происходило тоже благодаря ВКС РФ».

Ну, и самое главное, по мнению нашего собеседника, это прибытие российского конвоя в Дейр эз-Зор:

«Организация Объединенных Наций много говорила о необходимости поставки гуманитарных грузов в районы, терпящих бедствие от боевиков, населению городов, в свое время, и Алеппо, и Пальмиры, и сейчас — Дейр эз-Зора. Но, к великому сожалению, никто никаких усилий, кроме России, не прилагал. Даже порой слышалась критика, в том числе, и от британских специалистов о том, что якобы никто не помогает мирным жителям, кроме Британии. На самом деле, Россия ведет планомерную поставку гуманитарной помощи, которая позволяет населению в сложнейших ситуациях получить жизненно необходимые и продукты питания, и медикаменты».

Как заметил наш собеседник, успех, который сегодня можно констатировать — это результат активной работы России по, прежде всего, физическому уничтожению боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), а также ее стремление как можно быстрее помочь населению вернуться в свои города и вернуться к мирной жизни. По мнению эксперта, освобождение кладбища и аэропорта существенно облегчит дальнейшее наступление правительственных войск:

«Сегодня главное — натиск. Когда противник вынужден активно отступать, то это серьезный удар морального характера для боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ). И кладбище, и дорога, и аэропорт и особенно главенствующие высоты — это успех будущих операций. Эти действия продуманы. Правительственным войскам не нужно убиваться в долине, а надо бороться и занимать высоты, тогда противник сам будет вынужден уйти из долины. Я надеюсь, что в ближайшее время Дейр эз-Зор будет полностью деблокирован и зачищен от боевиков».

Однако бои в городских кварталах, которыми так славится «Исламское государство» (запрещено в РФ) могут усложнить и затянуть освобождение города:

«Очень тяжело выкуривать оттуда боевиков по многим причинам. Прежде всего, по причине коварства террористов. Они постоянно выставляют на передовую мирных жителей для того, чтобы создать некий живой щит. Также они используют подземные ходы, постоянно перемещаются координированными малыми группами. Городские бои будут тяжелыми, боевики в городе чувствуют себя очень уверенно».

Андрей Кошкин обратил внимание, что и правительственные войска за годы сирийского конфликта накопили положительный опыт.

«Уже сформированы части, которые на сегодняшний день в состоянии противостоять маневрам боевикам. Однако сирийской армии придется, конечно, серьезно поработать, успех просто так в бою не дается».

* Организация запрещена на территории РФ.