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Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ в Сирии
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    Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ в Сирии

    18:13  10 Сентября 2017
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    Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ в Сирии

    Дамаск, 10 сентября. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что Израиль «оказывает прямую поддержку» боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

    Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по позициям правительственных сил Сирии в провинции Хама, в результате бомбардировки погибли два человека.

    В ведомстве отметили, что авиаудары Израиля по территории Сирии «носят преднамеренный характер». В свою очередь Министерство обороны Сирии назвали атаку ВВС Израиля «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ», который стремительно падает после успешных результатов совместной работы ВКС РФ и сирийской армии.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #террористы #дамаск #игил #израиль #боевики #мид сирии
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