Дамаск: Израиль пытается поднять моральный дух боевиков ИГИЛ в Сирии

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Дамаск, 10 сентября. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что Израиль «оказывает прямую поддержку» боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по позициям правительственных сил Сирии в провинции Хама, в результате бомбардировки погибли два человека.

В ведомстве отметили, что авиаудары Израиля по территории Сирии «носят преднамеренный характер». В свою очередь Министерство обороны Сирии назвали атаку ВВС Израиля «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ», который стремительно падает после успешных результатов совместной работы ВКС РФ и сирийской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.