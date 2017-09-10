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Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
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    Главные новости 10 сентября

    19:00  10 Сентября 2017
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    Главные новости 10 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 10 сентября.

    Эксперты NASA представили план спасения жизни на Земле от супервулкана. Ранее СМИ распространили сообщение, что извержение супервулкана может уничтожить 99% человечества. Апокалипсис отменяется: эксперты придумали, как остудить супервулкан-убийцу.

    Вице-премьер правительства Крыма оценил исторические параллели, которые провела Меркель, сравнившая воссоединение Крыма и РФ с историей объединения Германии. Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР.

    По данным следствия, в машине журналистки Юлии Латыниной было три очага возгорания. Об этом сама пострадавшая рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Следствие установило три очага возгорания в автомобиле Латыниной.

    Директор геофизического центра РАН, академик Алексей Гвишиани полагает, что человечество в скором будущем столкнется с нехваткой воды, глобальным потеплением, а также ему угрожаем извержение Йеллоустоунского вулкана. Российские ученые считают, что Йеллоустоун строит человечеству смертельную ловушку.

    Гигантские волны, вызванные прохождением урагана-убийцы «Ирма» (Irma), обрушились в воскресенье на набережную Малекон в Гаване. Об этом передает сегодня кубинское телевидение.  Гигантские волны обрушились на Кубу из-за беспощадного урагана «Ирма».

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель поразила россиян заявлением о Крыме и Германии, которое она сделала в интервью Allgemeinen Sonntagszeitung. Каша в голове пригорела: соцсети высмеяли Меркель за слова о Крыме и Германии.

    Нас постигла очередная невосполнимая потеря. Журналистка, скандалистка, правдорубка и прочая и прочая, Юлия Латынина, вслед за остальными таки тоже покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад. Категорически. Но непонятно, то ли это позиция, то ли девушка заблудилась. Бегство крыс без корабля: Латынина покинула Россию. Колонка Олега Денежки.

    У постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи очень «спокойный подход» к украинскому вопросу «без негативных эмоций». Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко в ходе интервью украинским СМИ. На задворках цивилизации: эксперт объяснил, почему Киев похвалил нового постпреда РФ в ООН.

    Адвокат из Берлина подал судебный иск к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он обвиняет председателя ее в злоупотреблении служебным положением. На сравнившую возвращение Крыма с воссоединением Германии Меркель подали в суд.

    Ученые NASA заявили, что самой страшной угрозой для жизни на Земле является не падение астероида, а извержение супервулкана. Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли.

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    Автор: Алексей Громов
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