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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 10 сентября.

Эксперты NASA представили план спасения жизни на Земле от супервулкана. Ранее СМИ распространили сообщение, что извержение супервулкана может уничтожить 99% человечества. Апокалипсис отменяется: эксперты придумали, как остудить супервулкан-убийцу.

Вице-премьер правительства Крыма оценил исторические параллели, которые провела Меркель, сравнившая воссоединение Крыма и РФ с историей объединения Германии. Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР.

По данным следствия, в машине журналистки Юлии Латыниной было три очага возгорания. Об этом сама пострадавшая рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Следствие установило три очага возгорания в автомобиле Латыниной.

Директор геофизического центра РАН, академик Алексей Гвишиани полагает, что человечество в скором будущем столкнется с нехваткой воды, глобальным потеплением, а также ему угрожаем извержение Йеллоустоунского вулкана. Российские ученые считают, что Йеллоустоун строит человечеству смертельную ловушку.

Гигантские волны, вызванные прохождением урагана-убийцы «Ирма» (Irma), обрушились в воскресенье на набережную Малекон в Гаване. Об этом передает сегодня кубинское телевидение. Гигантские волны обрушились на Кубу из-за беспощадного урагана «Ирма».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поразила россиян заявлением о Крыме и Германии, которое она сделала в интервью Allgemeinen Sonntagszeitung. Каша в голове пригорела: соцсети высмеяли Меркель за слова о Крыме и Германии.

Нас постигла очередная невосполнимая потеря. Журналистка, скандалистка, правдорубка и прочая и прочая, Юлия Латынина, вслед за остальными таки тоже покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад. Категорически. Но непонятно, то ли это позиция, то ли девушка заблудилась. Бегство крыс без корабля: Латынина покинула Россию. Колонка Олега Денежки.

У постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василия Небензи очень «спокойный подход» к украинскому вопросу «без негативных эмоций». Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко в ходе интервью украинским СМИ. На задворках цивилизации: эксперт объяснил, почему Киев похвалил нового постпреда РФ в ООН.

Адвокат из Берлина подал судебный иск к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он обвиняет председателя ее в злоупотреблении служебным положением. На сравнившую возвращение Крыма с воссоединением Германии Меркель подали в суд.

Ученые NASA заявили, что самой страшной угрозой для жизни на Земле является не падение астероида, а извержение супервулкана. Ученые NASA рассказали, какая угроза является самой опасной для Земли.