Захарова отчитала постпреда Украины при ООН за слова о Чуркине

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Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала последние высказывания постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

«Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил», — подчеркнула дипломат в эфире телеканала РБК.

Как сообщал телеканал «360», постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что у нового постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи нет «той наглости и нескрываемой злости» по отношению к Киеву, которую якобы демонстрировал Виталий Чуркин.