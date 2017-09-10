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Политика
Захарова отчитала постпреда Украины при ООН за слова о Чуркине
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    Захарова отчитала постпреда Украины при ООН за слова о Чуркине

    18:19  10 Сентября 2017
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    Захарова отчитала постпреда Украины при ООН за слова о Чуркине

    Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала последние высказывания постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко. 

    «Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил», — подчеркнула дипломат в эфире телеканала РБК.

    Как сообщал телеканал «360», постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что у нового постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи нет «той наглости и нескрываемой злости» по отношению к Киеву, которую якобы демонстрировал Виталий Чуркин.

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    Автор: Алексей Громов
    #чуркин #захарова
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