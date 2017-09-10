ЦИК заявил об отсутствии нарушений, способных повлиять на результаты выборов
Москва, 10 сентября. Центральная избирательная комиссия России не зафиксировал грубых нарушений, способных повлиять на исход голосования. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов-2017».
«В настоящее время в Центризбиркоме не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Жалоб, которые требуют рассмотрения, в ЦИК не поступало», — сказала Гришина.
Напомним, 10 сентября почти во всех регионах России проходит единый день голосования, в рамках которого в 16 регионах РФ выбирают глав субъектов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.
Единому дню голосования посвящен онлайн-марафон «Ночь выборов – 2017». В нем принимают участие более двух сотен экспертов – политиков, политологов и журналистов, которые в режиме реального времени, открыто, без цензуры обсуждают ход выборов.