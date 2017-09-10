ЦИК заявил об отсутствии нарушений, способных повлиять на результаты выборов

В Избранное

Москва, 10 сентября. Центральная избирательная комиссия России не зафиксировал грубых нарушений, способных повлиять на исход голосования. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов-2017».

«В настоящее время в Центризбиркоме не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Жалоб, которые требуют рассмотрения, в ЦИК не поступало», — сказала Гришина.

Напомним, 10 сентября почти во всех регионах России проходит единый день голосования, в рамках которого в 16 регионах РФ выбирают глав субъектов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.

Единому дню голосования посвящен онлайн-марафон «Ночь выборов – 2017». В нем принимают участие более двух сотен экспертов – политиков, политологов и журналистов, которые в режиме реального времени, открыто, без цензуры обсуждают ход выборов.