Путин обсудит с правительством повышение качества услуг ЖКХ в России

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Москва, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 сентября, обсудит с членами правительства повышение качества и прозрачности предоставления жилищных и коммунальных услуг в России. Кроме того, на заседании поднимут и другие актуальные текущие темы, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно о скором запуске в РФ систему предоплаты услуг ЖКХ, которая позволит потребителям получить скидки. В тестовом режиме система может заработать уже в 2018 году. По словам замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, делать систему предоплаты обязательной не планируется.