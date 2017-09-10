Донбасс сегодня: «Ураган» для ЛНР, Мариуполь рвется в ДНР, «зрада» ВСУ

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Донбасс, 10 сентября. Недалеко от Луганска зафиксировано размещение украинских РСЗО «Ураган». ВСУ «бьют рекорды» по обстрелам ДНР. Мариуполь сопротивляется Киеву. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

«Прошлой ночью ВСУ решили сделать «подарок» республике ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. И в очередной раз доказали, что являются достойными наследниками нацизма и приверженцами бандеровской идеологии». Именно так охарактеризовал минувшие сутки перемирия военный спикер ДНР Эдуард Басурин.

Более чем в десять раз возросла интенсивность обстрелов со стороны киевских силовиков по городам и селам республики. Всего по 15 населенным пунктам ДНР было выпущено 13 артиллерийских снарядов 122 мм, 49 мин 120 мм и 211 мин калибра 82 мм. В результате агрессии ВСУ ранения получил один военнослужащий ВС ДНР. Также в результате работы украинских снайперских групп ранен мирный житель Крутой Балки.

Луганское направление

В ЛНР также отмечается обострение ситуации, но пока без применения тяжелой артиллерии. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись села Лозовое, Желобок и Сокольники. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

«Ураган» для ЛНР

В Луганске также отметили, что несмотря на «школьное» перемирие, командование ВСУ продолжает нагнетать обстановку в регионе и проводит наращивание сил и средств в зоне так называемой АТО.

По информации военной разведки ЛНР в зоне ответственности 14 омбр ВСУ в районе населенного пункта Лиман на территории одного из аграрных предприятий выявлены реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Напомним, калибр этой системы составляет 220 мм, а максимальная дальность стрельбы — до 36 км.

Кроме того, луганскими разведчиками выявлено прибытие в указанное место пяти грузовых автомобилей с боекомплектом. Маркировка на реактивных снарядах 9М27К указывает на то, что это кассетные боеприпасы.

Генштаб спасет ВСУ

Согласно оперативным данным, представленным в оборонном ведомстве ДНР, Генштаб ВСУ в ближайшее время планирует осуществлять вывод из Донбасса так называемых добровольческих батальонов. Причем там, где это будет необходимо, ВСУ планируют применять силу.

Причина выведения добровольческих батальонов из зоны АТО связана с невозможностью терпеть их преступления в отношении мирного населения. Кроме того, напомним, между ВСУ и добробатами участились боестолкновения с безвозвратными потерями.

«Зрада» украинского генерала

Новый виток набирает скандал с высказыванием генерала сухопутных войск ВСУ Петра Никитенко в отношении украинских добровольцев. Напомним, ранее офицер заявил, что бойцы батальона «Донбасс» под командованием Семена Семенченко — «воры и мародеры, трусливо сбежавшие с поля боя в Иловайске». Речь идет об Иловайском котле лета 2014 года, где объединенная группировка украинских войск и добровольческих батальонов потерпела сокрушительное поражение от ополченцев ДНР. Потери украинской стороны только убитыми исчисляются тысячами, несколько сотен до сих пор числятся пропавшими без вести.

Кроме того, Никитенко заявил, что ВСУ не смогут воевать с Россией, поскольку она великая держава. Данные высказывания вызвали волну гнева украинских сетевых «патриотов» и представителей тех самых добровольческих батальонов. Угрозы расправы над генералом посыпались со всех сторон. На данный момент, по сообщению оперативного командования ДНР, офицер отозван из зоны АТО в Генштаб для проведения политизированного разбирательства.

Мариуполь не сдается

Накануне Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск в подконтрольном ВСУ Мариуполе на улицах города появились расклеенные листовки с изображением советского солдата, пишущего на стене «Мариуполь не сдается!». Напомним, ранее в Мариуполе уже появлялись расклеенные листовки с надписью: «Скоро — ДНР!».

Специально для ФАН координатор движения «Форум спасения Мариуполя» Ирина Попова прокомментировала данную акцию: «Мы просили жителей Мариуполя откликнуться на наши призывы к сопротивлению оккупационным властям (действующий киевский режим, — Прим. ФАН). И откликом на наши призывы стала данная акция. Простые жители города, не побоявшись преследований, расклеили в центре города эти листовки. Они откликнулись потому, что мы — едины».

Повестки для украинских СМИ

На днях в украинских СМИ появилось «сенсационное сообщение»: «В ДНР людей засыпали повестками в «военкоматы». Далее по тексту речь идет о якобы тотальном призыве солдат срочников в ряды ВС ДНР, что, по мнению пропагандистов, свидетельствует о лжи руководства ДНР, что служба является исключительно контрактной и «тотальном некомплекте армии террористов».

Специально для ФАН ситуацию прокомментировал военный комиссар ДНР Мальковский Александр: «Во-первых, вооруженные силы ДНР состоят исключительно из военнослужащих по контракту. Это правда. Во-вторых, повестки жителям республики действительно направлялись, но не с целью срочного призыва, а для уточнения данных».

По словам главного военкома ДНР, это абсолютно стандартная процедура. «Учет должен быть максимально полным и точным», — резюмировал собеседник.