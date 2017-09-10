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Донбасс сегодня: «Ураган» для ЛНР, Мариуполь рвется в ДНР, «зрада» ВСУ
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    Донбасс сегодня: «Ураган» для ЛНР, Мариуполь рвется в ДНР, «зрада» ВСУ

    17:36  10 Сентября 2017  /обновлено: 17:37  10 Сентября 2017
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    Донбасс сегодня: «Ураган» для ЛНР, Мариуполь рвется в ДНР, «зрада» ВСУ

    Донбасс, 10 сентября. Недалеко от Луганска зафиксировано размещение украинских РСЗО «Ураган». ВСУ «бьют рекорды» по обстрелам ДНР. Мариуполь сопротивляется Киеву. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Донецкое направление

    «Прошлой ночью ВСУ решили сделать «подарок» республике ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. И в очередной раз доказали, что являются достойными наследниками нацизма и приверженцами бандеровской идеологии». Именно так охарактеризовал минувшие сутки перемирия военный спикер ДНР Эдуард Басурин.

    Более чем в десять раз возросла интенсивность обстрелов со стороны киевских силовиков по городам и селам республики. Всего по 15 населенным пунктам ДНР было выпущено 13 артиллерийских снарядов 122 мм, 49 мин 120 мм и 211 мин калибра 82 мм. В результате агрессии ВСУ ранения получил один военнослужащий ВС ДНР. Также в результате работы украинских снайперских групп ранен мирный житель Крутой Балки.

    Луганское направление

    В ЛНР также отмечается обострение ситуации, но пока без применения тяжелой артиллерии. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись села Лозовое, Желобок и Сокольники. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

    «Ураган» для ЛНР

    В Луганске также отметили, что несмотря на «школьное» перемирие, командование ВСУ продолжает нагнетать обстановку в регионе и проводит наращивание сил и средств в зоне так называемой АТО.

    По информации военной разведки ЛНР в зоне ответственности 14 омбр ВСУ в районе населенного пункта Лиман на территории одного из аграрных предприятий выявлены реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Напомним, калибр этой системы составляет 220 мм, а максимальная дальность стрельбы — до 36 км.

    Кроме того, луганскими разведчиками выявлено прибытие в указанное место пяти грузовых автомобилей с боекомплектом. Маркировка на реактивных снарядах 9М27К указывает на то, что это кассетные боеприпасы.

    Генштаб спасет ВСУ

    Согласно оперативным данным, представленным в оборонном ведомстве ДНР, Генштаб ВСУ в ближайшее время планирует осуществлять вывод из Донбасса так называемых добровольческих батальонов. Причем там, где это будет необходимо, ВСУ планируют применять силу.

    Причина выведения добровольческих батальонов из зоны АТО связана с невозможностью терпеть их преступления в отношении мирного населения. Кроме того, напомним, между ВСУ и добробатами участились боестолкновения с безвозвратными потерями.

    «Зрада» украинского генерала

    Новый виток набирает скандал с высказыванием генерала сухопутных войск ВСУ Петра Никитенко в отношении украинских добровольцев. Напомним, ранее офицер заявил, что бойцы батальона «Донбасс» под командованием Семена Семенченко — «воры и мародеры, трусливо сбежавшие с поля боя в Иловайске». Речь идет об Иловайском котле лета 2014 года, где объединенная группировка украинских войск и добровольческих батальонов потерпела сокрушительное поражение от ополченцев ДНР. Потери украинской стороны только убитыми исчисляются тысячами, несколько сотен до сих пор числятся пропавшими без вести.

    Донбасс сегодня: «Ураган» для ЛНР, Мариуполь рвется в ДНР, «зрада» ВСУ

    Кроме того, Никитенко заявил, что ВСУ не смогут воевать с Россией, поскольку она великая держава. Данные высказывания вызвали волну гнева украинских сетевых «патриотов» и представителей тех самых добровольческих батальонов. Угрозы расправы над генералом посыпались со всех сторон. На данный момент, по сообщению оперативного командования ДНР, офицер отозван из зоны АТО в Генштаб для проведения политизированного разбирательства.

    Мариуполь не сдается

    Накануне Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск в подконтрольном ВСУ Мариуполе на улицах города появились расклеенные листовки с изображением советского солдата, пишущего на стене «Мариуполь не сдается!». Напомним, ранее в Мариуполе уже появлялись расклеенные листовки с надписью: «Скоро — ДНР!».

    Донбасс сегодня: «Ураган» для ЛНР, Мариуполь рвется в ДНР, «зрада» ВСУ

    Специально для ФАН координатор движения «Форум спасения Мариуполя» Ирина Попова прокомментировала данную акцию: «Мы просили жителей Мариуполя откликнуться на наши призывы к сопротивлению оккупационным властям (действующий киевский режим, — Прим. ФАН). И откликом на наши призывы стала данная акция. Простые жители города, не побоявшись преследований, расклеили в центре города эти листовки. Они откликнулись потому, что мы — едины».

    Повестки для украинских СМИ

    На днях в украинских СМИ появилось «сенсационное сообщение»: «В ДНР людей засыпали повестками в «военкоматы». Далее по тексту речь идет о якобы тотальном призыве солдат срочников в ряды ВС ДНР, что, по мнению пропагандистов, свидетельствует о лжи руководства ДНР, что служба является исключительно контрактной и «тотальном некомплекте армии террористов».

    Специально для ФАН ситуацию прокомментировал военный комиссар ДНР Мальковский Александр: «Во-первых, вооруженные силы ДНР состоят исключительно из военнослужащих по контракту. Это правда. Во-вторых, повестки жителям республики действительно направлялись, но не с целью срочного призыва, а для уточнения данных».

    По словам главного военкома ДНР, это абсолютно стандартная процедура. «Учет должен быть максимально полным и точным», — резюмировал собеседник.

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    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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