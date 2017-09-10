Это будет ужасный удар: в Гидрометцентре сообщили, чем грозит Санкт-Петербургу ураган «Ирма»

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Москва, 10 сентября. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об угрозе, которую несет урагана «Ирма» для города Санкт-Петербург в американском штате Флорида. Главный удар «ураган-убийцы» придется именно на Сент-Питерсберг, сообщил он, отметив, что такая связь с Россией — единственное «последствие» для РФ от этого циклона.

При этом Вильфранд особо подчеркнул, что в России влияние «Ирмы» никаким образом ощущаться не будет.

«Но здесь так необычно получилось, что вот такое отношение, связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара «Ирмы» приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар», — отметил он в комментарии ТАСС.