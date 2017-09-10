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Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора
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    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора

    19:30  10 Сентября 2017
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    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора

    Сирия, 10 сентября. Под ударами международной коалиции по тюрьме ИГ* в Абу Кемале погибло 17 человек, SDF ведут бои с ИГ в индустриальных районах Дейр эз-Зора, ВКС РФ продолжают зачистку окрестностей Акербата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр эз-Зоре и внутри «Акербатского котла».

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хаме, при поддержке ВКС РФ зачищают от ИГ «Акербатский котел».

    «Исламское государство»: подверглось атакам ВКС РФ и САА в Хаме, Хомсе и Дейр эз-Зоре, противостоит SDF в Дейр эз-Зоре.

    «Файлак ар-Рахман»: сбила дрон САА в Дамаске.

    Курды: ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора.

    Международная коалиция: нанесла удары по тюрьме ИГ в Дейр эз-Зоре, в результате чего погибло 17 мирных жителей.

    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора

    В Восточной Гуте Дамаска Сирийская арабская армия (САА) продолжает боевые действия против базирующихся в регионе боевиков радикальной оппозиции. По данным местного источника в Twitter (@Ghouta_GMC) правительственные силы ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Хаммурия. В это же время в Джобаре члены группировки «Файлак ар-Рахман» сбили разведывательный дрон армии САР. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@ain_tarma).

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия  (САА) установила контроль над рядом контрольно-пропускных пунктов в провинции Дамаск, выбив с территорий КПП боевиков радикальных военизированных формирований.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачищать от террористов «Исламского государства»* восточную часть провинции Хомс. Местный источник сообщает в своем аккаунте в Twitter (@chingiti4), что правительственные войска установили контроль над поселением Ум Сахриж. Военный источник в Twitter (@alefyaa2) сообщает, что усилиями союзников от радикальных исламистов была освобождена деревня Рахум.

    Ранее сообщалось, что под контроль правительственных сил перешли населенные пункты Фау Шауиш и Абу Хауадид, расположенные внутри «Акербатского котла». Российская авиация продолжает точечные удары по оставшимся укреплениям ИГИЛ* в этом районе.

    Провинция Дейр эз-Зор

     

    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора

    ВКС России нанесли ряд ударов по позициям террористов ИГИЛ на юге города Дейр эз-Зор, передает военный источник в Twitter (@BreakingNewsArb).

    Сирийские демократические силы (SDF) ведут бои с ИГИЛ в индустриальных районах на северной окраине города Дейр эз-Зор. О продвижении курдских отрядов сообщил местный источник в Twitter (@AfarinMamosta).

    ВВС международной коалиции нанесли ряд авиаударов по зданию тюрьмы, в которой содержались пленники террористов ИГИЛ в Абу Кемале, сообщает Qasioun News. В результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США было убито 17 заключенных. По данным информационного агентства, в тюрьме содержались в основном мирные граждане Сирии и Ирака. Ранее ВВС международной коалиции уже наносили удар по тюрьме ИГИЛ в Аль-Маядине. Тогда в результате инцидента погибло более 230 пленников террористов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе города Аль-Латамина, сообщает военный источник в Twitter (@QASIOUN_NEWS). В то же самое время позиции правительственной армии в пригороде Мурека подверглись минометному обстрелу боевиков, пишет Qasion News.

    Также боевики радикальной оппозиции обстреляли из минометов деревню Талда, расположенную в западном пригороде Саламии. По данным военного Twitter-канала (@Tartousnews) в результате инцидента были ранены три мирных жителя поселения.

    На юге провинции Хама радикалы открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе станции Аль-Захра. Об этом сообщает Masar Press Agency на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #хомс #акербат #международная коалиция #абу кемаль
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    Сирия новости 10 сентября 19.30: 17 мирных жителей погибло под ударами коалиции в Абу Кемале, SDF ведут бои с ИГ на северных окраинах Дейр эз-Зора
    Сирия новости 10 сентября 16.30: САА и ВКС РФ зачистили от ИГ трассу Пальмира - Дейр эз-Зор, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
    Сирия новости 10 сентября 12.30: ВКС РФ уничтожили группу террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» обстреляла мирный митинг
    Сирия новости 10 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ деблокировала аэропорт Дейр эз-Зора, США не дадут САА форсировать Евфрат
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