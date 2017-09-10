Сирия: Российские военные оказали помощь мирным жителям в провинции Алеппо

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Дамаск, 10 сентября. Российские военные продолжают оказывать помощь жителям Сирии, где в результате боевых действий сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Накануне сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Вадха в провинции Алеппо. После расселения беженцев в данном населенном пункте не хватает продовольствия и медикаментов. Кроме того, в населенном пункте нет стабильного электроснабжения, центрального водоснабжения, а также отсутствует действующие медицинские учреждения.

В ходе гуманитарной акции российские военные врачи оказали медицинскую помощь 255 мирным жителям, из которых 143 ребенка. Также военные доставили жителям населенного пункта Вадха более двух тонн гуманитарного груза, который состоит из продуктов питания и предметов первой необходимости. Всего продуктами были обеспечены более 200 семей.