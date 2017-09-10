Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Камера из Санкт-Петербурга во Флориде снимает приближение урагана «Ирма»
Украина
Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    17:20  10 Сентября 2017
    2822

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    Киев, 10 сентября. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд «Интерсити», на котором он пытается въехать с территории Польши на Украину. Однако одиозный политик не собирается покидать состав. Разгорающийся скандал на польско-украинской границе бурно обсуждают в соцсетях. 

    Большинство комментаторов назвало Саакашвили клоуном, а сегодняшние события на железной дороге с его участием «приключениями таракана вокруг стакана» и цирком.

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    Часть участников обсуждения выразили уверенность, что бывший президент Грузии готов на все ради пиара, именно поэтому он ни при каких обстоятельствах «не бросит лезть на территорию Украины». 

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    Удивило пользователей и безучастное отношение к происходящему других пассажиров поезда. Неужели не нашлось никого, кто выкинул бы Саакашвили из вагона? — удивилась, в частности, Евгения Крючкова.

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

    Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

     

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #саакашвили #поезд #соцсети
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1981

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3926
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        90
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28185
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6648
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2826