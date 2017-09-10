Станция «Тупик Саакашвили»: соцсети слагают стихи о пути опального политика на Украину

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Киев, 10 сентября. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд «Интерсити», на котором он пытается въехать с территории Польши на Украину. Однако одиозный политик не собирается покидать состав. Разгорающийся скандал на польско-украинской границе бурно обсуждают в соцсетях.

Большинство комментаторов назвало Саакашвили клоуном, а сегодняшние события на железной дороге с его участием «приключениями таракана вокруг стакана» и цирком.

Часть участников обсуждения выразили уверенность, что бывший президент Грузии готов на все ради пиара, именно поэтому он ни при каких обстоятельствах «не бросит лезть на территорию Украины».

Удивило пользователей и безучастное отношение к происходящему других пассажиров поезда. Неужели не нашлось никого, кто выкинул бы Саакашвили из вагона? — удивилась, в частности, Евгения Крючкова.