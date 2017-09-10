Сирия пожаловалась на бомбардировку ВВС Израиля

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Дамаск, 10 сентября. Авиация Израиля нанесла удар по позициям правительственных сил Сирии в провинции Хама, в результате авиаудара погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Сирии.

По данным ведомства, израильские ВВС нанесли удар по позициям Вооруженных сил Сирии в районе города Масьяф, который расположен к северу от Хомса.

Сирийские власти расценили авиаудар Израиля, как «агрессивный поступок, который может иметь опасные последствия для безопасности и стабильности региона». Кроме того, Дамаск обвинил Израиль в поддержке боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

При этом израильские военные отказались комментировать сообщение об авиаударе по позициям правительственных сил Сирии, отметив, что не раскрывают информацию, связанную с текущими операциями.

* Организация запрещена на территории РФ.