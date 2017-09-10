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Преемственность поколений: Геннадий Онищенко призвал россиян идти на выборы
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    Преемственность поколений: Геннадий Онищенко призвал россиян идти на выборы

    16:59  10 Сентября 2017  /обновлено: 17:01  10 Сентября 2017
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    Преемственность поколений: Геннадий Онищенко призвал россиян идти на выборы

    Депутат Государственной думы Российской Федерации Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о важности Мичуринска для России, о питании для космонавтов и необходимости идти на местные выборы, которые проходят в воскресенье, 10 сентября, по всей стране.

    Наследие Мичурина

    «Я вчера был в Мичуринске (Тамбовская область). И выступал на симпозиуме с докладом «Здоровье, питание, спорт» про обеспечение высокого качества пищевой продукции как важнейшей задачи агропромышленного комплекса. Какая связь между Мичуринским районным центром и задачами всероссийского плана? Прямая. Она лежит даже более глубоко, нежели  память о том, что Мичуринск является городом-наукоградом. Это уникальное наименование, которое благодаря указу президента дает определенные преференции и экономического, и налогового плана.

    На примере вчерашнего посещения прослеживалась связь времен. Перед началом симпозиума я посетил Дом-музей И.В. Мичурина, который не без основания гордиться тем, что ни один из экспонатов, находящийся в этом доме, не является неподлинным. Мичурин — уникальный человек.  Он занимался селекцией растений, фруктовых деревьев и так далее. У него даже не было высшего образования. Он с помощью своего дяди, будучи уроженцем Рязанской области, получил рабочее место на станции города Козлова (ныне Мичуринск, — Прим. ФАН), которому, кстати, в 2035 году будет ровно 400 лет. Приехав в этот город, Мичурин в поисках себя начал заниматься селекцией.

    Связь времен

    В чем я увидел историческую связь? Наследием Мичурина на сегодня день является и то, что именно в Мичуринске имеется Федеральный научный центр. Он единственный, кстати, в агропромышленном комплексе нашей страны наряду с ядерными, микробиологическими центрами, наравне с другими центрами высоких технологий. И это — то великое наследие, которое удалось пронести через период царской власти, советской эпохи, нашего безвременья и донести до нынешней современной России.

    Преемственность поколений: Геннадий Онищенко призвал россиян идти на выборы

    Конечно, то, что в этом центре сегодня занимаются вопросами садоводства, и на конференцию съехались представители научной предпринимательской общественности из большинства российских регионов, а также иностранные делегации, говорит о многом. Более того, многое значит и то, что и Мичуринск, и Тамбовская область все фрукты, которые они выращивают в своих садах, перерабатывают, являясь одним из поставщиков питания на борт космических кораблей. И, кстати, американским космонавтам очень нравятся российские джемы, которые делаются абсолютно без всяких добавок, они сохраняют полезные свойства и как оксиданты, и как источники витаминов и эстетического наслаждения от приема пищи.

    На этом симпозиуме обсуждался вопрос специального питания. То есть питание для грудных младенцев, больных людей, профессиональных групп. К последней категории можно отнести все те же космонавтов, которые длительное время находятся на космической орбите. Та пища, которую они употребляют, является основой сохранения их метаболизма в экстремальных условиях, в которых они длительное время находятся.

    Эти вопросы обсуждались с участием главы Тамбовской области — Никитиным Александром Валерьевичем, который сам когда-то был руководителем этого центра. После этапа законодательного собрания возглавил область, но он не забывает город Мичуринск, где родился. Он участвовал не просто формально, но и проявлял активность в содержательной части разговора. Это говорит о том, что Мичуринск — уникальный город, который сегодня является и наукоградом нашей страны, он нацелен на перспективу, на технологии будущее (обеспечение жизнедеятельности человека в космосе). У нас есть духовная и научная преемственность поколей, которая проходит через социально-экономические формации.

    Главный выбор

    И вот сегодня я уже вернулся в Москву, позволив себе явиться на избирательные участки в 8.15, где избирают муниципальных депутатов своего округа. Получил замечание от избирательной комиссии: «Мы вас ждали в 8.00». Это было сказано голосом строгой учительницы, поскольку я голосовал в школе. Я застыдился своей беспечности перед лицом высочайшей ответственности сделать правильный выбор главных депутатов нашей страны — муниципальных. Это люди, которые стоят самыми первыми и порой не имеют никаких отличий от простых москвичей.

    Преемственность поколений: Геннадий Онищенко призвал россиян идти на выборы

    На выборах я почувствовал свою ответственность, в том числе и перед преемственностью поколений, политической культуры. Поэтому всех зову на выборы. Время еще есть, погода в Москве хорошая. И самое главное — необходимо сделать правильный выбор, потому что он определяет будущее столицы, а значит и России, на ближайшие четыре года», — подвел итог Геннадий Онищенко.

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    Автор: Илья Муромский
    #выборы #россия #онищенко #мичурин
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