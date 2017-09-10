Российский «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии

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Москва, 10 сентября. В Сирии прошли войсковые испытания боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая поступит в Вооруженные силы России в 2018 году. Об этом заявил руководитель «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

По его словам, «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии, где применялся против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

«Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, который был подписан на форуме «Армия-2017», — заявил Терников.

Он также добавил, что в Сирии «Терминатор» продемонстрировал высокую эффективность, оказав поддержку бронетанковым частям сирийской армии в условиях городских боев, благодаря чему правительственным войскам удалось существенно сократить потери танков и живой силы.

* Организация запрещена на территории РФ.