Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов
Технологии
Российский «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии

    16:53  10 Сентября 2017
    717

    Российский «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии

    Москва, 10 сентября. В Сирии прошли войсковые испытания боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая поступит в Вооруженные силы России в 2018 году. Об этом заявил руководитель «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

    По его словам, «Терминатор» прошел боевые испытания в Сирии, где применялся против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

    «Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, который был подписан на форуме «Армия-2017», — заявил Терников.

    Он также добавил, что в Сирии «Терминатор» продемонстрировал высокую эффективность, оказав поддержку бронетанковым частям сирийской армии в условиях городских боев, благодаря чему правительственным войскам удалось существенно сократить потери танков и живой силы.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #террористы #игил #минобороны рф #терминатор #бмпт #танки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 12330

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1980

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4187

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        8243

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3924
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        Ущерб от урагана «Ирма» во Флориде оценили в 200 млрд долларов

        20:13   10 Сентября 2017
        78
        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        Вечно путает божий дар с яичницей: власти Крыма жестко ответили Меркель на слова о Крыме и ГДР

        16:20   10 Сентября 2017
        28144
        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        Саакашвили выгнали из поезда, на котором он пытался проникнуть на Украину

        14:47   10 Сентября 2017
        6636
        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре

        20:37   9 Сентября 2017
        2823